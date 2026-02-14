Pioggia battente e raffiche di vento non hanno fermato gli innamorati: a Cagliari per San Valentino è tutto esaurito in ristoranti, hotel e centri benessere. Nonostante il maltempo che ha interessato il capoluogo e gran parte dell’Isola, le coppie non hanno rinunciato alla serata più romantica dell’anno, con prenotazioni sold out già da giorni.

Nei ristoranti del centro storico, da Castello alla Marina, fino al lungomare del Poetto, i tavoli sono andati esauriti con menu dedicati alla festa degli innamorati. Molti locali hanno puntato su percorsi degustazione a base di pesce: crudo di gambero rosso con agrumi, carpaccio di ricciola, risotto allo champagne e ostriche, fino a filetti di spigola o tonno scottato in crosta di pistacchi. Non sono mancate proposte di terra, con culurgiones ripieni rivisitati in chiave gourmet, filetto di manzo al Cannonau e fondente al cioccolato con cuore caldo e fragole. Immancabile il brindisi con bollicine o vermentino delle cantine locali.

Gettonatissime anche le spa cittadine e le strutture ricettive con pacchetti romantici: percorsi benessere di coppia, massaggi rilassanti, accesso riservato a sauna e bagno turco, aperitivo a bordo piscina e pernottamento in camera con petali di rosa e prosecco.

Secondo gli operatori del settore, la richiesta si è concentrata soprattutto nelle ore serali, ma non sono mancate le prenotazioni per pranzi romantici e per l’intero weekend. Un segnale positivo per la ristorazione e il comparto turistico, che anche in una giornata segnata dal maltempo hanno potuto contare su una delle ricorrenze più attese dell’anno.