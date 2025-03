Un inizio mattina da bollino rosso quello registrato nelle vie principali che collegano l’hinterland cagliaritano, segnato dal traffico particolarmente intenso che ha messo a dura prova la resistenza di chi si è trovato imbottigliato tra auto e bus. Non proprio una novità, a causa dei lavori in viale Marconi che hanno determinato il restringimento di una carreggiata, ogni giorno i rallentamenti sono registrati da chi si mette alla guida ma questa mattina, forse complice la pioggia, la situazione è peggiorata notevolmente e, pressoché, ovunque. 554 compresa, “da Pirri a Settimo ho impiegato un’ora”, segnala un automobilista, da Flumini di Quartu verso Cagliari, in via Leonardo Da Vinci, la situazione non è diversa, come in viale Poetto. Non solo: Selargius, Monserrato non sono esenti, anzi. “Si cercano strade alternative ma ovunque c’è il caos. Per chi deve andare al lavoro non è possibile sostenere una situazione così” esprime un altro automobilista.