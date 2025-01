Piogge fortissime in arrivo sulla Sardegna: allarme della Protezione Civile per venerdì e soprattutto sabato. Dalla mattina di domani, venerdì 17 gennaio 2025, e almeno per tutto sabato 18, sulla Sardegna si prevedono piogge, prevalentemente stratiformi, diffuse sul settore orientale, e

sparse altrove.

Sia venerdì sia sabato sul settore orientale i cumulati saranno moderati, puntualmente fino a molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, puntualmente fino a elevati.

L’avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione:

massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in

quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta

visibilità e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o

in luogo sicuro durante le fasi più intense dell’evento