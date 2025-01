Mettetevi comodi e rassegnatevi: dalla sardegna potete spostarvi solo se siete ricchi. In caso contrario, dovrete restarvene a casa. Gli aumenti più pesanti riguardano i trasporti. Lo riporta il comunicato diffuso mensilmente dal comune di Cagliari sulla situazione prezzi e inflazione. Nello specifico, in aumento si segnalano variazioni significative nelle classi “Trasporto aereo passeggeri” +18,5% e “Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne” +3,0%. In diminuzione non si segnala alcuna variazione significativa. Sempre peggio, dunque, con l’impossibilità a spostarsi da un’isola dove aerei e navi sono l’unico modo per farlo.

Più in generale, nel mese di dicembre, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato una variazione congiunturale negativa dello -0,1%, in controtendenza rispetto al piccolo aumento dello +0,1% registrato a novembre. La variazione tendenziale, che confronta i dati di dicembre 2024 con quelli dello stesso mese dell’anno precedente, ha segnato invece un incremento del +1,4%, seppur in rallentamento rispetto al +1,7% registrato nel mese di novembre. Sempre in aumento il carrello della spesa che insieme alle bollette piega le famiglie.