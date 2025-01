Allerta maltempo per la giornata di venerdì 17 e sabato 18 gennaio in tutto il Cagliaritano: strade off limits a Pirri.

Dalla mattinata di domani, venerdì 17, e almeno per tutto sabato 18 gennaio 2025, sulla Sardegna si prevedono piogge, prevalentemente stratiformi, diffuse sul settore orientale e sparte altrove.

Sempre dalla mattinata di domani venerdì 17, e sino alla sera di sabato 18 gennaio, sull’Isola si prevede vento forte da Est Nord-Est su coste e crinali, localmente sino a intensità di burrasca forte. Dalle ore centrali di venerdì 17 sino al primo pomeriggio di sabato 18 le coste esposte a levante saranno soggette a mareggiate con altezze significative sino a 5 metri.

Così l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge (valevole dalle ore 9 di venerdì 17 alle ore 23.59 di sabato 18 gennaio) e l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate (valevole dalle ore 8 di venerdì 17 alle ore 18 di sabato 18 gennaio 2025) della Protezione civile regionale.

La stessa Protezione civile ha contestualmente diramato anche un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico.

In particolare, per il Campidano dalla mezzanotte di oggi, giovedì 16, e sino alla mezzanotte di venerdì 17 gennaio 2025, è prevista criticità ordinaria (allerta codice giallo) per rischio idrogeologico (tendenzialmente confermata anche per sabato 18, accompagnato da rischio idraulico codice giallo)

L’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo per il territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento.

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile:

restare nelle proprie abitazioni;

se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori;

limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza;

mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

La Protezione civile del Comune di Cagliari, con un avviso dedicato territorio municipale di Pirri, ha inoltre reso noto l’elenco delle vie di seguito riportate dove è opportuno evitare di parcheggiare, dalla mezzanotte di oggi, giovedì 16, sino alle 23.59 di venerdì 17 gennaio 2025:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

Per informazioni contattare:

Servizio Protezione civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306, 070.6776933, 0706776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio);

Centro radio Polizia Comune di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).

Ai link più sotto indicati, gli avvisi della Protezione civile e le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni.