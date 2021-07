PillyPolly, la dolcissima cagnolina che gira la Sardegna e conquista migliaia di follower su Instagram

RADIO ZAMPETTA SARDA

GRANDE SUCCESSO DELLA CAGNOLINA PILLYPOLLY CHE CON FRANCA LA SUA COMPAGNA DI AVVENTURE SONO LE TESTIMONIAL DI COME LE VACANZE CON IL NOSTRO PELOSETTO NON SIANO UN PROBLEMA MA UN PIACERE.

NEI SOCIAL INSTAGRAM PILLYPOLLY E NEL CANALE YOUTUBE PILLYPOLLY&FRANCA POTETE SEGUIRE LE LORO AVVENTURE IN GIRO PER LA SARDEGNA ALLA SCOPERTA DI ANGOLI INCANTATI .

LE PAGINE SOCIAL DI PILLYPOLLY NASCONO CON LO SCOPO DI SENSIBILIZZARE LA LOTTA AL RANDAGISMO E DEL NON ABBANDONO CHE NEL PERIODO ESTIVO AUMENTANO IN MODO ESPONENZIALE.

PillyPolly è una dolcissima cagnolina che in tanti riconosceranno grazie al suo profilo Instagram che in pochi mesi ha conquistato migliaia di follower. Impossibile non innamorarsi e seguire le sue storie che in compagnia della sua proprietaria Franca ci mostrano bellezze e angoli nascosti della Sardegna. Girano a bordo di un piccolo van camperizzato e l’avventura è il loro pane quotidiano,

giorno dopo giorno ci mostrano quanto sia bella la vita con un amico leale accanto, dalla cena al ristorante alla spesa al supermercato, trekking in montagna, giornate in spiaggia, escursioni in sup non fermano la piccola PillyPolly che ad ogni occasione dispensa sorrisi e non perde occasione per ricordarci che abbandonare un animale non è mai una scelta giusta.

Attiviste contro l’abbandono e il randagismo mostrano con naturalezza e semplicità, qualità che le contraddistingue, le bellezze di quella che loro definiscono l’isola più bella del Mondo.