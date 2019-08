Piazzano il letto sul belvedere di Cala Gonone, coppia di turisti multata

Sono riusciti a tirare fuori dalla loro auto un materasso e a posizionarlo su una delle piazzole del belvedere di Cala Gonone, a Dorgali. E, poi, hanno pensato che non ci fossero troppi problemi nel trascorrere una romantica notte all’aperto con vista su uno dei tantissimi paradisi sardi. Peccato che, al loro risveglio, per una coppia di turisti sia scattata prima la “visita” della polizia municipale, avvisata da alcuni passanti, e poi la multa. “Questa foto ritrae l’ennesima violazione delle regole da parte di persone che sostengono di amare il nostro territorio, ma non lo rispettano. Al loro risveglio sono stati giustamente multati per campeggio abusivo, nonostante le loro proteste. Non tolleriamo che le regole imposte a tutela dell’ambiente e del decoro non vengano rispettate”. Così si legge sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Dorgali.

“I visitatori sono sempre i benvenuti da noi, ma pretendiamo da loro un comportamento adeguato e corretto”.