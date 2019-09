“Piazza Repubblica, cerco l’Angelo che ha salvato me mio marito e la mia bimba di un anno e mezzo da una tragedia”

Poi, così altro è accaduto in questo pericolo scampato? “E mentre urlavo” aiuto! Fermate la macchina, un “ Angelo “di cui non so il nome, si è catapultato all’interno dell’auto facendo si che mio marito ancora privo di sensi al volante, e la bimba, non si scontrassero verso le auto e i negozi del lato sinistro di via Dante Siamo poi stati soccorsi dai passanti in attesa delle ambulanze, io sono stata portata al Santissima Trinità per delle abrasioni e contusioni dovute alla caduta, mentre mio marito è ricoverato all’ospedale Brotzu. Quindi volevo ringraziare i passanti e sapere chi è stato l’uomo che ci ha salvato e che ci ha prestato il primo soccorso”.