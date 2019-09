Cagliari-Inter, Maran fa esordire il portiere Olsen e preferisce Cerri a Simeone: le formazioni ufficiali

Formazione a sorpresa di Maran per la sfida all’Inter di Conte alle 20,45 alla Sardegna Arena: in campo subito il gigante Olsen ma non l’attaccante Simeone, al suo posto gli viene preferito Cerri