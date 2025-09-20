Arresto in piazza del Carmine: i Carabinieri della Sezione Radiomobile intervengono su un uomo in stato di alterazione.

Stanotte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti in piazza del Carmine, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente legata all’assunzione di alcool e, possibilmente, anche stupefacenti.

All’arrivo della pattuglia, il soggetto, un 25enne originario della Guinea, celibe, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, ha opposto resistenza con spinte e calci nei confronti dei militari durante le operazioni di identificazione, provocando agli operanti lievi lesioni. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità dei Carabinieri è stato possibile immobilizzarlo e porlo in sicurezza.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo già svolte in quell’area cittadina, particolarmente sensibile per la sicurezza pubblica e conferma l’efficacia delle recenti decisioni assunte in Prefettura dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che – in accordo con il Sindaco di Cagliari – ha stabilito di istituire a titolo sperimentale una zona a tutela rinforzata proprio nell’area di piazza del Carmine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare situazioni di degrado. La presenza costante delle pattuglie dell’Arma testimonia l’impegno nel garantire la tutela dei cittadini.