Opportunità di lavoro concrete per i cittadini, soprattutto giovani e disoccupati, in vista dell’apertura del Fass Center. È la richiesta avanzata dal gruppo consiliare Pd + Indipendenti, che ha inviato una nota ufficiale alla sindaca e alla presidente del consiglio comunale di Elmas.

I consiglieri chiedono che il Comune finanzi corsi di formazione mirati, calibrati sulle figure professionali che saranno richieste dalle aziende pronte a insediarsi nel nuovo polo. “Solo così – spiegano – i nostri ragazzi e i nostri concittadini potranno essere realmente avvantaggiati quando si apriranno le assunzioni”.

Non solo. Dal gruppo arriva anche un appello alla trasparenza: “Vogliamo sapere con chiarezza quali ditte arriveranno al Fass Center, un’informazione che al momento conosce solo la sindaca. È un passaggio fondamentale perché chi cerca lavoro possa prepararsi e candidarsi con le competenze adeguate”.

Per l’opposizione, si tratta di una misura necessaria per trasformare un cambiamento che avrà anche ricadute sulla comunità in una vera occasione di crescita e sviluppo per Elmas.