La luce dei lampeggianti dei mezzi preposti ha illuminato il cielo facendosi spazio tra la nube densa sprigionata da materiali di vario genere in fiamme: si vedono bene, come le fiamme, nel video pubblicato sui social dall’ex presidente della Regione Mauro Pili.

Tanti i commenti dei cittadini che hanno accompagnato il post, in cui evidenziano la frequenza con la quale avvengono i roghi nel territorio.

Una situazione che danneggia gravemente l’ambiente e la salute dei residenti non solo di Selargius bensì dell’hinterland: il forte odore “di gomme, plastica bruciate”, infatti, spinto dal vento arriva sino alle abitazioni generando sconforto e rabbia. Talmente forte, inoltre, da costringere a chiudere le finestre per evitare che la puzza entri in casa e la si respiri nonostante il controvolere.

Il rogo è stato stato domato dopo poche ore grazie all’intervento dei vigili del fuoco.