“Piazza del Carmine nel caos, rendiamola pedonale: con Truzzu città meno sicura, serve un patto coi cittadini”

Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd, a Radio CASTEDDU: “Con il Covid è aumentata questa forma di violenza, la rabbia, la frustrazione e gli stati emotivi spiacevoli che poi si tramutano anche in comportamenti non rispettosi. Il sindaco in campagna elettorale dichiarava che se uno non si rende conto che la percezione della sicurezza è importante quanto la sicurezza, è meglio che non faccia il sindaco: non abbiamo mai negato che c’erano delle difficoltà in piazza del Carmine, abbiamo messo in atto alcuni elementi che sono il potenziamento dell’illuminazione, il viale era buio, abbiamo potenziato con illuminazione a led e avevamo proposto anche un’isola pedonale per dare possibilità alle attività di presidiare con le attività stesse”.

“C’era anche il progetto di chiudere la Piazza ma si è fermato tutto: questo comprendeva la videosorveglianza e sarebbe stato chiuso un pezzo della percorribilità della Piazza del Carmine, di fronte alle attività commerciali. Era previsto uno spazio per i giochi dei bambini e questa idea piaceva ai residenti e alle attività commerciali ma è finito tutto da quando siamo andati via noi. Avevamo pensato anche alla polizia municipale di quartiere e se accadono questi episodi in zona rossa, immaginiamoci cosa succederà quando si aprirà nuovamente “.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU