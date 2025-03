Piazza del crimine: una Piazza per tutti, ecco come si trasformerà Piazza del Carmine.

Ieri il Sindaco Zedda ha rilasciato in esclusiva a Casteddu Online un’intervista per presentare il nuovo piano di interventi a Piazza del Carmine e aree circostanti. Lo scopo è quello di ridurre la criminalità creando nuovi spazi e occasioni di incontro così da attirare più gente possibile e allontanare la criminalità.

Il primo cittadino di Cagliari ha infatti affermato che a partire dal 16 maggio verrà costruito un palco in Piazza del Carmine per realizzare una serie di eventi.

Varie inoltre le iniziative per garantire la sicurezza pubblica. Decine di agenti arriveranno dalla penisola per proteggere il cuore di Cagliari, con l’obbiettivo di rendere la Marina e Piazza del Carmine più sicure. Verranno istituite inoltre le “zone rosse”, dove chi è pregiudicato non potrà entrare. Interventi efficienti che hanno lo scopo di ridare vita a tutta la zona.