Piazza del Carmine è un ring: una donna sarda di 36 anni si denuda per protesta davanti ai carabinieri.La donna (questa volta non si tratta di stranieri) ha reagito malissimo davanti ai militari: prima si è rifiutata di dare la sua identità, poi dopo essere stata portata in caserma è ritornata in piazza nonostante il divieto. E nuovamente rintracciata si è denudata per protesta all’arrivo dei carabinieri. Si tratta appunto di una ragazza di 36 anni originaria della Gallura, che alla fine si è beccata anche una denuncia per violenza a pubblico ufficiale e atti osceni. I maxi controlli nella nuova zona rossa di piazza del Carmine infatti proseguono, nelle scorse ore sono stati allontanati anche quattro stranieri.