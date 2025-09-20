Serenamente è mancata all’affetto dei suoi cari
Rosanna Delussu
ved. Carrus
Ne danno il triste annuncio i figli Paolo con Daniela,
Maria Luisa con Andrea e la nipote Margherita.
Un particolare ringraziamento a Ruslana per l’amorevole assistenza.
I funerali avranno luogo Lunedì 22 Settembre alle ore 10.30
nella Parrocchia di San Pio X, a seguire il feretro proseguirà per il Cimitero di Sassari.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682