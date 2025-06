Si avvicina l’apertura ufficiale di piazza degli Arcipelaghi, la nuova area riqualificata all’ingresso del Poetto. A darne notizia è Francesca Mulas, presidente della commissione Ecologia e Ambiente del Comune di Cagliari. “Piazza degli Arcipelaghi, la porta del Poetto, dovrebbe essere pronta per fine mese: è quanto è emerso durante il sopralluogo della Commissione consiliare Mobilità presieduta da Luciano Congiu venerdì scorso proprio nel cantiere in cui si stanno ultimando i lavori avviati ormai due anni fa”, ha dichiarato Mulas. Il nuovo spazio sarà completamente riservato alla mobilità dolce: via le auto, con accesso consentito solo ai residenti tramite passaggi di servizio. Sono già stati riqualificati gli spazi verdi e le aiuole, mentre si sta completando la fascia di biofiltro progettata per contrastare l’erosione costiera. Proseguono anche le finiture della pista ciclabile e delle aree con panchine, che saranno ombreggiate da pergolati, mantenendo la continuità estetica e funzionale con il lungomare. L’impianto di illuminazione, progettato specificamente per l’area, sarà di tipo “intelligente”, con possibilità di collegare telecamere e sensori. “Chi passa in questi giorni nelle ore notturne lo può vedere già in funzione”, ha aggiunto Mulas. Anche la pavimentazione è stata concepita in ottica sostenibile, con calcestruzzo drenante capace di raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana, evitando ristagni e allagamenti. La piazza sarà completata con ulteriori arredi urbani come cestini, fontanelle, rastrelliere e giochi d’acqua per bambini. “Ora aspettiamo che questo bellissimo spazio sia restituito finalmente alla città”, ha concluso Mulas.