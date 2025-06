Ordigno vicino alla vettura del sindaco di Carbonia, indaga la scientifica: atto intimidatorio contro Pietro Morittu, colleghi e amministratori di tutta l’isola esprimono solidarietà.

“Il Sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, per il grave e vile gesto di cui è stato vittima.

Chi ricopre un ruolo istituzionale e si impegna quotidianamente con serietà e dedizione per il bene della propria comunità non può e non deve essere bersaglio di minacce o intimidazioni.

Un atto di questa natura è da condannare con fermezza: non è solo un’aggressione alla persona, ma un’offesa al confronto democratico e al rispetto reciproco che devono guidare la vita pubblica”.

L’ordigno era per fortuna spento e non ha recato alcun danno fisico e materiale. Il Sindaco Usai sottolinea l’importanza di isolare senza esitazioni chi alimenta odio, fomenta tensioni e avvelena il dibattito pubblico.

“A Pietro Morittu e alla sua famiglia va il pensiero solidale e affettuoso dell’intera comunità di Iglesias”.

Tra i tanti messaggi di solidarietà anche quello di Isangela Mascia sindaca di Domusnovas: “A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale esprimo solidarietà e vicinanza all’amico Pietro Morittu, Sindaco di Carbonia, per il vile atto che lo ha visto coinvolto.

Un pensiero anche alla sua famiglia.

Non è accettabile che il lavoro quotidiano di un Sindaco, il suo impegno, la sua disponibilità nei confronti della popolazione siano al centro dell’attenzione malata e pericolosa di qualche delinquente.

Sono gesti inammissibili e totalmente condannabili”.