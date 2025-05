Pestaggio tra donne in un locale a Cagliari, indagini su una macchina bruciata collegata all’episodio. Potrebbe esserci un collegamento tra il fatto accaduto e una vettura bruciata: questo è quanto emerge in queste ore, le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire cause e dinamiche. Ha destato molto clamore il video diventato virale che riprende il violento pestaggio ai danni di una donna: l’aggressore, sempre una donna, pare per motivi di gelosia, ha colpito con pugni, schiaffi in faccia e in pancia la vittima. Ha addirittura preso una macchinetta per tagliare i capelli che ha poi usato per colpirla ulteriormente. Presa inoltre per i capelli e trascinata, la testa è stata sbattuta contro un tavolo e delle sedie dall’aggressore che è stata aiutata anche da chi riprendeva con lo smartphone le scene del pestaggio.

Un episodio di estrema violenza da condannare fermamente, questa è la reazione più diffusa tra coloro che hanno commentato l’episodio.