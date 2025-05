I fatti: due video e delle immagini che hanno fatto il giro delle chat hanno scosso Cagliari e non solo. Una donna è stata violentemente picchiata, insultata e accusata di aver consumato un flirt con il compagno dell’aggressore. Il tutto è stato ripreso con il cellulare da chi ha assistito alle botte e ha partecipato all’aggressione tirando i capelli della povera vittima che non si è mai difesa innanzi a tanta furia.

Innumerevoli le condanne da parte degli utenti che hanno commentato l’accaduto e che sostengono, la maggior parte di essi, la vittima contrastando la violenza messa in atto dalla donna che ha aggredito e da chi ha ripreso il fatto.

Nessuna correlazione tra una vettura bruciata durante la notte a Elmas e l’aggressione avvenuta ai danni di una donna in un locale nella periferia della città di Cagliari: i vigili del fuoco hanno accertato che è stato un corto circuito a causare il rogo. La notizia diffusa ieri sera dopo il video diventato virale, che ritrae una donna picchiata da un’altra donna per motivi, pare, di gelosia, è stata ampiamente smentita dalle cause accertate del rogo che, un paio di notti fa, ha distrutto una vettura in sosta a Elmas. Nessuna correlazione, insomma. Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine che ieri sera sono state avvistate fuori dal locale dove si è consumata l’aggressione.