Risale al dicembre 2022 la brutale aggressione ai danni di un 48 enne residente a Quartu. La vittima sarebbe stata allontanata dal locale del Poetto poiché a detta dei presenti stava creando dei fastidi, il pestaggio ha inizio all’interno del locale, quando titolare e dipendenti si sarebbero resi responsabili dell’accaduto infierendo sull’uomo con calci e pugni, per poi proseguire il tutto una volta usciti fuori. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato inoltre sbattuto contro un’auto. L’uomo ha riportato ferite gravissime, è stato poi trasportato all’ospedale Santissima Trinità grazie all’intervento di alcuni testimoni che avrebbero allertato le forze dell’ordine e richiesto l’intervento dei soccorsi. Quattro le persone identificate, oltre a queste ce ne sarebbero delle altre rimaste attualmente prive di identificazione. Il titolare ha da sempre sostenuto che l’aggressione si sia consumata esternamente al locale, giustificandosi di avere semplicemente fatto uscire l’uomo per motivi di disturbo. All’epoca dei fatti, il questore di Cagliari, considerato il barbaro pestaggio, aveva disposto la chiusura del locale per 20 giorni, poi ridotta a 15 dal TAR (termine massimo di chiusura), la richiesta di chiusura prolungata è stata derivata dalla gravità dei fatti. Nei giorni scorsi, il PM Enrico Lussu ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone tra cui: il proprietario del ristorante Mohamed Serour, e i tre dipendenti: Badara Ndiaye Alioune, Federica Caredda e Mohammed Ilkiwit, che il 21 gennaio prossimo compariranno davanti al giudice Michele Contini durante l’udienza preliminare. La vittima Gianluca P. è assistita dal legale Gino Emanuele Melis.