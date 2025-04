Momenti di terrore durante il corteo Anpi del 25 aprile a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo alla guida di una musa grigia ha perso il controllo del mezzo finendo contro la folla: fortunatamente, diversi partecipanti sono riusciti a spostarsi.

Purtroppo ha perso invece la vita un ex carabiniere 81enne, Gabriele Mastrangelo, deceduto sul colpo. Ferite altre due persone: una donna di 68 anni ha riportato trauma cranico e del rachide, e il conducente dell’auto, anch’egli con un trauma cranico.

L’episodio è avvenuto al termine della cerimonia al monumento dei caduti a Piazza della Pietrosa e i manifestanti si stavano dirigendo verso Piazza Plebiscito.

“Noi avevamo concluso il nostro corteo. Qualcuno se n’è andato per corso Roma, altri per altre strade. Ci stavamo spostando a piedi per raggiungere la manifestazione istituzionale e abbiamo sentito il botto”, racconta Maria Saveria Borrelli, presidente Anpi della sezione di Lanciano.

“Avevamo appena concluso la prima parte della celebrazione per il 25 aprile – le parole del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini – Avevamo scoperto due targhe, una anche per ricordare il 20 aprile 1944 data in cui Lanciano fu oggetto di un pesante bombardamento. Dovevamo concludere la cerimonia conl’ingresso del gonfalone, ma ho ricevuto la notizia di questa tragedia e non ho potuto fare altro che avvisare i presenti che era tutto annullato. Quello che è successo è terribile”.