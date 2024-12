La richiesta, ancora una volta, indirizzata alla Provincia del Sud Sardegna e alla Città Metropolitana parte dal sindaco Simone Monni: segnaletica orizzontale e verticale da ripristinare, guard rail deteriorati ma anche la pulizia delle cunette non è da meno. Il tratto è quello della ex ss 125, una arteria percorsa sia dai cittadini che dai turisti, spesso motociclisti, il sindaco “sollecita un urgente intervento di messa in sicurezza al fine di tutelare l’incolumità pubblica”.

“In alcuni tratti la pericolosità aumenta durante il passaggio dei mezzi pesanti e delle corriere, senza contare che il tratto interessato è un percorso frequentemente utilizzato da ciclisti e motociclisti” si legge nella nota in cui si chiede: “Intervento di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale che risulta per lunghi tratti deteriorata. Intervento di sostituzione dei catarinfrangenti tipo ‘’occhi di gatto’’ a bordo strada che risultano per lunghi tratti, deteriorati e/o assenti.

Intervento di sostituzione di guard rail esistente in evidente stato di deterioramento.

Intervento di pulizia e manutenzione delle cunette stradali”.