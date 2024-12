Nel corso di un mirato servizio di controllo dei bed and breakfast, disposto a livello nazionale dal Comando Tutela Salute dei Carabinieri, i militari del NAS di Cagliari hanno effettuato un’ispezione presso una struttura ricettiva situata nel centro di Selargius, rilevando gravi irregolarità.

La struttura, gestita da una donna di 55 anni residente nello stesso edificio, ha mostrato diverse non conformità amministrative e operative. Tra le principali irregolarità riscontrate, è emersa l’omessa comunicazione dei dati turistici al portale regionale SIRED e la mancata stipula di una polizza assicurativa per l’anno in corso, necessaria per tutelare gli ospiti. Inoltre, il segno distintivo della struttura ricettiva non rispettava i requisiti normativi previsti e sono state riscontrate modifiche non autorizzate rispetto alla documentazione ufficiale. Durante l’ispezione, i militari hanno scoperto che all’interno di una delle camere era stata realizzata una cabina estetica. All’interno, la titolare, estetista di professione, stava eseguendo un trattamento viso e corpo su una cliente. La stanza era attrezzata con strumenti per epilazione, pulizia del viso, massaggi, pedicure e manicure, oltre a dispositivi elettromeccanici per uso estetico, tra cui un macchinario per radiofrequenza.

I Carabinieri del NAS hanno posto sotto sequestro l’intera attrezzatura estetica e avviato ulteriori verifiche per accertare la regolarità della gestione del bed and breakfast, incluso il rispetto delle norme sulla registrazione degli ospiti. Le gravi violazioni rilevate saranno segnalate all’Autorità Amministrativa competente, mentre proseguono gli accertamenti per valutare eventuali altre irregolarità.