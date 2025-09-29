Un ragazzo di 20 anni lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la provinciale 15, la strada che collega Bonarcado a Milis. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dal giovane è uscita improvvisamente di carreggiata, ribaltandosi più volte. La violenza dell’impatto ha scaraventato il conducente fuori dall’abitacolo, dove sarebbe rimasto schiacciato dal veicolo stesso. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Vista la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ventenne all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è arrivato in codice rosso. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del mezzo.