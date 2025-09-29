Potrebbe esserci presto una svolta nelle indagini sulla morte di Diego Putzu, 50 anni, cuoco originario di Calasetta: l’uomo è morto sabato scorso dopo essere finito in acqua cadendo da una imbarcazione nel porto di Civitavecchia, e gli inquirenti stanno lavorando per chiarire i contorni di una vicenda che presenta ancora molti punti oscuri. Il magistrato ha già aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma, riservandosi di ordinare l’autopsia per accertare le cause del decesso. L’attenzione è puntata anche sull’imbarcazione da cui Putzu sarebbe caduto, per verificare l’osservanza delle norme di sicurezza e la gestione delle procedure di soccorso.

Nei confronti del proprietario del natante è stata formulata un’ipotesi di omicidio colposo, considerata dagli investigatori un atto tecnico necessario a consentire accertamenti approfonditi e trasparenti. A Calasetta, intanto, la notizia ha provocato dolore e incredulità. Putzu era molto conosciuto e stimato, e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenta l’intera comunità.