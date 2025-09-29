Il bilancio parla chiaro: su circa 100 B&B ispezionati, quasi la metà è risultata irregolare sulle coste del nuorese. Dopo i super controlli dei carabinieri sono state fatte multe per 90mila euro e tre persone sono state denunciate. A Budoni, i militari hanno chiuso un’attività completamente abusiva: priva di autorizzazioni, priva dei requisiti e in attività senza alcun titolo, il titolare è stato sanzionato con 4mila euro. Le violazioni riscontrate hanno riguardato diversi ambiti: a La Caletta e San Teodoro alcune strutture non erano dotate di rilevatori di gas e CO2 né di estintori; a Siniscola una struttura risultava priva dei requisiti minimi di sicurezza. In numerosi casi, soprattutto tra Siniscola, Dorgali e San Teodoro, è emersa la mancata comunicazione alle autorità delle generalità degli ospiti.

Non sono mancati i casi di mancata copertura assicurativa a tutela dei clienti, contestati in B&B di Tortolì, San Teodoro, Posada e Dorgali, così come le attività che operavano con denominazioni diverse da quelle dichiarate online, rilevate a La Caletta, Siniscola e Santa Lucia di Siniscola. Altre irregolarità hanno riguardato la mancata esposizione del segno distintivo della struttura. A Budoni e Posada, infine, i carabinieri hanno scoperto strutture che mettevano a disposizione un numero di camere superiore a quello consentito.