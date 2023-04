“Per Cagliari è un’occasione imperdibile: la Regione non rinunci alle World series dell’America’s Cup”

“La rinuncia alle AC World Series, l’evento velico più importante dell’anno che avrebbe garantito un ritorno turistico fondamentale per l’economia isolana, è la più grande occasione perduta per far riconoscere, definitivamente e a livello internazionale, Cagliari quale miglior location del Mediterraneo per lo sport della vela in ogni sua forma”. L’associazione AVAS ‘Armatori Vela d’Altura Sardegna nella propria pagina Facebook invita la Regione a tornare sui propri passi e a riallacciare i rapporti con l’organizzazione dell’evento per riportare la storica regata in città.

“Abbiamo sempre sostenuto ogni iniziativa legata alla vela ed al mare in tutte le declinazioni, convinti – e i dati ci hanno dato ragione – del forte contributo allo sviluppo dell’economia del territorio e alla promozione della Sardegna nel mondo”, si legge nel documento dell’associazione.