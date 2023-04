La Sardegna prega per Davide e Giovannino, i sub dispersi in mare: ricerche a tappeto

Sono Davide Calvia, 38 anni, e Giovannino Pinna, di tre anni più giovane, i due sub dispersi da ieri in mare a Stintino. Il forte vento di maestrale, inoltre, sta complicando le operazioni di ricerca dei Vigili del fuoco e della guardia costiera. La sala operativa ha inviato l’elicottero Drago 144 dal reparto volo di Alghero-Fertilia per la ricerca in mare. La richiesta dalla Capitaneria di porto che sta coordinando le operazioni di ricerca in mare. I due hanno lanciato l’allarme ieri poco prima delle 19 al largo di Ezzi Mannu, comunicando che stavano imbarcando acqua ed erano costretti ad indossare il salvagente e buttarsi in mare. Da quel momento, di loro si sono perse totalmente le tracce. E tutta la Sardegna prega per Davide e Giovannino, sperando in un lieto fine.