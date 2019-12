Pedofilia a Cagliari, i dati “orribili” della polizia postale: un arresto e otto denunce

Un arresto e otto denunce per adescamento di minorenni, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Tutto nel 2019. Sono questi i dati “orribili” divulgati dalla polizia postale di Cagliari. Nel dettaglio: negli ultimi dodici mesi un uomo è stato arrestato dopo aver adescato due bambini di meno di dieci anni attraverso la chat della Playstation e quella di WhatsApp. Durante gli scambi di messaggi, l’uomo ha chiesto ai bambini di inviargli foto dei loro organi genitali ed è addirittura arrivato ad invitare uno dei due a raggiungerlo in una casa abbandonata a Su Planu. La polizia postale ha trovato il possibile “orco” e, durante una perquisizione informatica, sono saltati fuori tantissimi video e pedopornografici. Un altro uomo, residente a Sassari, è stato denunciato per aver adescato una ragazzina utilizzando un falso profilo Instagram e proponendole di partecipare a un concorso in cui si dovevano inviare delle foto in intimo, con la prospettiva di poter vincere biancheria . Gli agenti hanno trovato, nel suo pc, circa mille file di natura eroticalpornografica, ottenuti grazie anche a un’altra bugia detta alle vittime, cioè di essere un fotografo specializzato in foto artistiche e di nudo.