Paura in via dei Ginepri a Muravera per una fuga di gas che si è propagata sino alle fogne di tutto il paese dell’hinterland cagliaritano. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco e, per motivi di sicurezza, alcuni punti della strada sono stati chiusi. Insieme a loro ci sono i tecnici della ditta che gestisce la fornitura di gas nel paese, impegnati a “setacciare” tutta la condotta per risalire all’eventuale perdita di gas.