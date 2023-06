Pauroso schianto tra Sassari e Ittiri, due ragazzini finiscono in gravissime condizioni all’ospedale

Pauroso incidente sulla Provinciale tra Sassari e Ittiri, non distante dal bivio per Ossi. Un’automobile, per ause ancora da chiarire, si è scontrata con una moto con in sella due minorenni. Ad avere la peggio sono stati proprio loro: il 16enne alla guida e il passeggero quindicenne sono stati ricoverati in codice rosso, con politraumi, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. In azione, sul luogo dello schianto, vigili del fuoco e 118.