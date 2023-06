Vola per 10 metri e si schianta sugli scogli a Tortolì, 13enne gravissimo al Brotzu

Gravissimo incidente questo pomeriggio sugli scogli di Cala Moresca a Tortolì, in Ogliastra. Nel primo pomeriggio un ragazzo di 13 anni del posto, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di 10 metri, volando letteralmente nel vuoto prima di schiantarsi sugli scogli, procurandosi un politrauma toracico e addominale. Le sue condizioni sono molto gravi. Soccorso dall’equipe medica dell’elisoccorso del 118 e dagli uomini della Guardia Costiera di Arbatax, è stato trasportato al Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in codice rosso.