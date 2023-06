Pauroso incendio in una palazzina di Roma: un morto, tre ustionati e diversi intossicati. Si aggrava il bilancio del rogo che ha avvolto uno stabile in zona Colli Aniene a Roma: un morto, 7 persone sono rimaste ustionate, di cui 3 in modo grave, altre 10 sono rimaste intossicati. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, i feriti più gravi trasportati dal 118 nel reparto specializzato dell’ospedale Sant’Eugenio. Altre persone che accusano sintomi da intossicazione da fumo sono state trasferite al Policlinico Umberto I.

“Voglio uscire da casa”. Queste le urla dei residenti della palazzina che andava a fuoco. “Chiamate i vigili del fuoco, uscite, uscite”, rispondono alcune persone in strada.