Momenti di paura questo pomeriggio sulla Sassari-Alghero. Un mezzo che trasportava bobine di tubi in polietilene ha perso il suo carico e il rimorchio che era attaccato, travolgendo un’auto che viaggiava dietro. Fortunatamente, non si registrano feriti. La polizia locale si sta occupando della messa in sicurezza della zona e dei rilievi di rito.