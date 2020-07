Paura per Zoffili, il commissario della Lega coinvolto in un incidente stradale a Sassari

“Voglio esprimere il mio sostegno ad un caro amico nonché commissario della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili per l’incidente stradale che l’ha visto coinvolto fortunatamente senza gravi conseguenze”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde commenta l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, Zoffili a Sassari, mentre era in viaggio verso Cagliari. L’esponente leghista viaggiava con altre persone (anche 2 bambini) ed è finito al pronto soccorso. “Sono profondamente amareggiato nel leggere gli insulti personali che ha dovuto subire da soggetti che possiedono una ideologia politica differente, strumentalizzando così l’accaduto”, ha commentato l’esponente della giunta Solinas.