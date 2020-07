Marco Carta e il fidanzato Sirio, foto romantica in Sardegna: “Comincia la nostra estate”

Un bacio con, alle spalle, il sole che tramonta. Marco Carta continua la sua estate in Sardegna, stavolta in compagnia del suo fidanzato, Sirio Campedelli .Il cantante pirrese, dopo la foto di qualche settimana fa al Poetto, posta su Facebook e Instagram un nuovo scatto cento per cento estivo. “La nostra estate che comincia, sarà bellissima. E per la prossima… di più”, questo l’auspicio di Carta. Immancabile, infine, l’hashtag “ufi”, il soprannome dato a colui che è, da cinque anni, il suo compagno.