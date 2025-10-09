Olbia gioca d’anticipo e brucia tutti, lasciando ancora una volta indietro Cagliari: sarà Marco Mengoni, tra gli artisti più amati e apprezzati, due volte vincitore del Festival di Sanremo, il protagonista del Capodanno di Olbia. La città gallurese si prepara ad accogliere il nuovo anno con un grande concerto che avrà come protagonista il recordman della musica italiana. Reduce da un anno di successi culminato con un tour trionfale negli stadi con oltre mezzo milione di biglietti venduti e attualmente impegnato con un tour nelle grandi arene europee, Mengoni porterà a Olbia un imperdibile show in vista della chiusura dell’anno. Un appuntamento che si annuncia già tra i più attesi delle celebrazioni di fine anno, con Olbia pronta a diventare protagonista italiana del Capodanno in piazza. Nel capoluogo, invece, si rischia di arrivare all’ultimo momento utile come era già successo lo scorso anno: per ora non ci sono neanche ipotesi su chi potrebbe essere la star con cui brindare al nuovo anno.“Siamo orgogliosi di poter ospitare un artista del calibro di Marco Mengoni per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno – dichiara il Sindaco Settimo Nizzi – La nostra città, con la sua atmosfera unica, offrirà un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori e sarà il palcoscenico ideale per un evento che unisce musica, bellezza e partecipazione. Questo concerto rappresenta un momento di festa per i cittadini e un’occasione per valorizzare Olbia come città viva e attrattiva”.“Il concerto di Capodanno con Marco Mengoni è il frutto di un lavoro costante per promuovere Olbia come destinazione turistica anche fuori stagione. – aggiunge l’assessore al turismo Marco Balata – Ci aspettiamo un importante afflusso di pubblico, con ricadute positive per l’economia locale e per l’immagine della nostra città”.