Lo sport italiano e il tennis deve dire addio ad una vera leggenda, Nicola Pietrangeli. Il campione si è spento a 92 anni e lascia un’eredità immensa e primati ancora insuperati: Pietrangeli è l’unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis con 164 partite giocate e 78 vinte.

“Nicola era ‘il mio amico’. Io lo voglio ricordare con allegria: Nicola è stato un personaggio straordinario, al di là di essere un campione assoluto, che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere nel periodo in cui giocava”, le toccanti parole di Adriano Panatta ai microfoni di “Storie Italiane”.

“Caro Nick, se ne va un pezzo enorme della nostra storia”, scrive Fabio Fognini a corredo di una splendida foto insieme. “Questa foto a Montecarlo per me vale tutto: il tuo esempio, la tua ironia, la tua luce. Hai insegnato a tutti cosa significa vincere davvero. Buon viaggio, leggenda”.

Anche l’immenso Nadal omaggia il nostro Pietrangeli: “Ho appena saputo della triste notizia della ‘dipartita’ di un grande del tennis italiano e mondiale. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e tutto il tennis italiano. RIP Nicola”.

I funerali, come riportato da AGI, si terranno mercoledì e ci sarà la camera ardente dalle 9 alle 14 circa allo stadio di tennis a lui intitolato al Foro Italico a Roma.

Foto del nostro partner QN