Cagliari, terribile scontro frontale in viale La Playa: quattro persone ferite estratte dalle lamiere (VIDEO)

Cagliari, pauroso scontro frontale in viale La Playa: quattro persone ferite estratte dalle lamiere. Il terribile incidente nella notte alle porte di Cagliari, guardate il VIDEO in viale La Playa: due auto si schiantano con un impatto tremendo, una si ribalta, i vigili del fuoco hanno estratto quattro persone dalle lamiere, i feriti in condizioni critiche trasportati in ospedale, uno di loro è gravissimo. Sul posto oltre al 118 anche la Guardia di Finanza, notte di grandissima paura e tensione davanti al porto, con gli agenti della Polizia Locale in prima linea.

Per circostanze ancora da chiarire, due vetture si sono scontrate frontalmente in viale La Playa e una delle due si è appunto ribaltata a bordo strada. La strada è stata chiusa al traffico poco dopo le 2,30 per consentire i soccorsi e i rilievi: ancora non si conoscono le condizioni esatte delle quattro persone rimaste coinvolte nel bruttissimo incidente, oggi anche la dinamica sarà più chiara.