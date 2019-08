Paura nel nubifragio a Sestu, auto “sommersa” sotto il ponte della 131: arrivano i vigili del fuoco (VIDEO)

Paura a Sestu, auto “sommersa” sotto il ponte della 131: arrivano i vigili del fuoco. Guardate il VIDEO realizzato poco fa da Andrea Pinna. un’auto resta in panne praticamente “sommersa” da quasi mezzo metro d’acqua, sotto il ponte della 131, nei pressi della Corte del Sole. Arrivano sul posto i vigili del fuoco per evitare disagi alla circolazione e “liberare” la vettura dall’acquitrino. Una vera e propria bomba d’acqua dopo i primi tuoni si è abbattuta sull’hinterland cagliaritano e Sestu sembra davvero il Comune che sta affrontando le maggiori difficoltà. Fortunatamente non ci sono stati problemi e incidenti particolari per gli automobilisti nella zona, solo tanta paura per il nubifragio improvviso.