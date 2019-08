Sestu, le strade come piscine: “Sotto casa, qui con la nostra via completamente allagata” (VIDEO)

Sestu, le strade come piscine: “Sotto casa, qui con la nostra via completamente allagata”, racconta nel VIDEO in diretta la nostra lettrice Daniela Perra da via Monserrato. Nel primo pomeriggio si è abbattuto un vero e proprio nubifragio che in poco tempo ha allagato strade e scantinati a Sestu. Molto colpito anche il centro commerciale “la corte del sole” e diversi scantinati allagati nei capannoni lungo l’ex SS 131. La strada comunale Sestu -Assemini è stata chiusa al traffico in quanto il tratto sotto il cavalcavia della SS 131 risulta allagato. Le squadre dei Vigili del fuoco e della protezione civile sono all’opera per eliminare gli inconvenienti. Si raccomanda massima attenzione per tutti coloro che si mettono in viaggio.