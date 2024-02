Paura in via Cadello a Cagliari per un’auto in fiamme: il fumo invade tutta la strada

Paura in via Cadello a Cagliari per un’auto che, all’improvviso e per cause che dovranno essere chiarite, ha preso fuoco. La macchina è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, nel lato di strada più vicino al muro che divide la strada dal campo da calcio del seminario e dalla struttura religiosa dove è anche ospitato il college universitario. Il fumo ha invaso in parte via Cadello e sono state numerose le telefonate fatte al 115 dagli automobilisti ma anche dai alcuni residenti, preoccupati per il tanto fumo e fuoco. I pompieri sono riusciti in poco tempo a domare il rogo: tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito.