Cagliari, lite tra stranieri in piazza del Carmine sfocia nel sangue: 40enne senegalese ferito al volto

Piazza del Carmine a Cagliari si conferma, purtroppo, un punto da “bollino rosso”. Ennesima lite tra stranieri che sfocia nel sangue: uno dei due rivali, un quarantenne del Senegal, probabilmente ubriaco, ha riportato ferite al naso e alla testa dopo aver ricevuto pugni e colpi da un altro nordafricano: sul posto è piombata un’ambulanza del 118 e i soccorritori hanno dovuto faticare per calmare il ferito, che ha addirittura insultato uno dei soccorritori. Dopo averlo tranquillizzato, l’equipe medica l’ha potuto visitare e, dopo una prima medicazione, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. In azione i carabinieri, presenti nel lato opposto della piazza in presidio: l’aggressore del quarantenne è riuscito a fuggire e a far perdere, almeno al momento, le sue tracce.

La lite, scoppiata per chissà quali motivi nella piazza, è avvenuta sotto gli occhi esterrefatti di qualche passante e dei commercianti che, attirati dalle urla e dalla confusione, sono usciti dai negozi per capire cosa stesse capitando. Le indagini per risalire all’identità dell’aggressore straniero vanno avanti: non è improbabile che i due si conoscessero, quindi sarà anche importante capire se il ferito vorrà sporgere una denuncia.