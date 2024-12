Momenti di paura questa mattina a Quartu.

Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio in un’abitazione in via Ponza. Le fiamme hanno avvolto il primo piano in cui era presente una persona, che è rimasta bloccata dopo aver raggiunto il piano superiore.

Sembra che il rogo sia partito da una legnaia.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118.