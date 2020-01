Paura in una farmacia di San Sperate: rapinatore armato fugge con 400 euro

Paura a San Sperate, rapina alla farmacia Pusceddu di via Cagliari. Un uomo ha fatto irruzione nel locale e, sotto la minaccia di una pistola, è riuscito ad arraffare 400 euro. Tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti: il malvivente, dopo aver preso i soldi, è fuggito a gambe levate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo della compagnia di Iglesias, agli ordini del comandante Giovanni Di Nuzzo. Le indagini per risalire all’autore del furto sono già in corso. Nella farmacia, purtroppo, non c’è nessuna telecamera.