Monserrato, raccolta fondi per i genitori di Enrico Spiga: “Aiutateli a sostenere le spese del funerale”

Una raccolta fondi per aiutare i genitori e i fratelli di Enrico Spiga, il 41enne nato a Monserrato e rimasto vittima, una settimana fa, di un terribile incidente sulla 387. Ad organizzarla sono i cugini, in particolare Francesca e Dario Atzeni: “Abbiamo piazzato due salvadanai presso la bottega di via San Lorenzo 31/b e il bar di via Zuddas “Antico Caffè”. La madre, il padre e il fratello di Enrico, Alessandro, stanno attraversando un momento difficile. Dovranno affrontare delle spese impreviste, come quelle per il funerale o per la lapide. Ecco, tutti i soldi raccolti, tra un mese, li porteremo ai genitori del nostro amato e indimenticabile cugino, morto in quel maledetto incidente”, spiegano. Non c’è una cifra esatta da raccogliere, i parenti di Enrico Spiga si affidano al buon cuore dei monserratini e di tutte le persone che vorranno offrire qualcosa.

“Non pretendiamo niente e non speriamo in nessun ‘miracolo’, ma confidiamo nella bontà di chi vorrà dare anche solo un piccolo contributo”.