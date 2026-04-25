Paura questo pomeriggio durante il corteo per il 25 aprile nell’area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo a Roma. Due attivisti ANPI sono stati feriti da alcuni colpi di pistola ad aria compressa. I due, marito e moglie, sarebbero stati feriti da un soggetto a bordo di una moto che li colpiti a mano, viso e spalla. Stando a quanto ricostruito, l’aggressore indossava una giacca mimetica e un casco nero integrale.

“In pieno stile squadrista, un uomo in scooter ha pensato bene di sparare con una pistola ad aria compressa contro due iscritti all’ANPI con il fazzoletto al collo. Ancora una volta in maniera vigliacca, col volto coperto e scappando subito dopo i fascisti danno prova di loro stessi”, il commento di Jacopo Augenti, Segretario dei Giovani Democratici di Roma. “Le milioni di persone che in tutte le città ed i comuni d’Italia oggi erano in piazza a commemorare gli eroi che hanno dato la vita per la nostra libertà sono solidali con i militanti dell’ANPI vittime dell’attacco squadrista. Non abbiamo paura di voi, siete minoranza. Ogni giorno, a volto scoperto, ve lo dimostreremo”.

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