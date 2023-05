Paura a Quartu, incendio ai confini di Molentargius: il fumo sfiora il deposito del gas

Paura a Quartu Sant’Elena per un incendio scoppiato ai margini del parco di Molentargius, in via della Musica, e purtroppo non troppo distante nemmeno dal deposito del gas. In azione tre squadre di pompieri e i volontari del Paff, impegnati a circoscrivere e successivamente a domare le fiamme. L’incendio, grazie al rapido intervento dei soccorsi, non dovrebbe assolutamente raggiungere il deposito del gas. In azione anche la polizia Locale, impegnata a deviare il traffico.