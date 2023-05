In carcere a Uta sino al 2031 ma su Facebook spuntano foto col cane e messaggi: “Ci vediamo presto”

Per la giustizia e la maggior parte dei suoi amici, tra chi ha reagito alla notizia con stupore e chi no, è a Uta, in carcere, e lì dovrà restare almeno sino al 2031 per avere maltrattato e segregato la moglie pur di ottenere la sua eredità. Ma Valentin Furtuna, violinista di origine rumena di 67 anni, sta scontando la sua pena dietro le sbarre. Ma, nelle ultime 72 ore, è ricomparso sul suo profilo Facebook, più attivo che mai, tra foto sdraiato sul letto insieme alla sua inseparabile cagnetta Gaia e commenti ai post degli “amici virtuali” che fanno intendere che sia in piena libertà: “Ci vediamo presto”, “Grazie caro, ti abbraccio”. Un controsenso. Che non è sfuggito a più di una persona. E un rompicapo da risolvere che arriva proprio durante il periodo nel quale il legale di Furtuna, Pierluigi Pau, sta ultimando le carte insieme ad un collega per il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Assodato che a Uta sia impossibile avere accesso ai social, chi c’è dietro il profilo Facebook di uno dei musicisti più noti nel Cagliaritano, per tanti anni tra i protagonisti dell’orchestra dell’Ente lirico?

“Bella ma difficile domanda, è impossibile che sia il mio assistito perchè, ovviamente, non ha cellulare o pc a disposizione in cella”. E c’è un particolare che non è sfuggito a chi conosce il 67enne da una vita, o quasi. Prima della condanna definitiva chattava liberamente e, spesso, le sue risposte erano scritte in rumeno. Negli ultimi due post “incriminati”, invece, viene sempre utilizzata la lingua italiana. Qualcuno, o qualcuna, potrebbe avergli fatto un brutto scherzo, con chissà quale finalità. E potrebbe esserci il tanto per una denuncia per sostituzione di persona, con tanto indagini della polizia Postale. L’avvocato Pau invita comunque alla calma: “Quanto prima ne parlerò con Valentin e decideremo come agire”.